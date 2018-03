Dat zijn er nogal wat: 67e 'Boer zoekt Vrouw'-baby geboren

Vorig jaar zagen we ze nog allemaal bij elkaar: de meer dan 60 ‘Boer Zoekt Vrouw’-baby’s. Maar er moet opnieuw een foto gemaakt worden, want vrijdag 16 maart is de 67e baby geboren.

Boer Teus (seizoen 2004-2005) en zijn vrouw Pam zijn ouders geworden van hun tweede zoontje Floris. Het jongetje is geboren op vrijdag 16 maart in het ziekenhuis. In 2013 werd zij broer Sam geboren. Op de website van het programma reageert Teus: “We wilden graag een tweede kindje, dus we zijn er dolgelukkig mee.”

Bolle koppie

Volgens de boer lijkt Floris heel erg op Sam, maar of zijn zoons ook op hem lijken, durft hij niet te zeggen. “Hij heeft wel het bolle koppie dat ik ook heb”, zei hij.

Bron: Boer Zoekt Vrouw. Beeld: KRO-NCRV.