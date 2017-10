Zanger Billy Joel (68) wordt weer vader

Blij babynieuws voor zanger Billy Joel! De 68-jarige artiest wordt voor de derde keer vader.

Billy maakte het nieuws bekend in een interview met het blad Belfast Telegraph. Zijn vierde vrouw, Alexis Roderick (35) is zwanger van hun tweede kind. Ze is volgende maand al uitgerekend. Samen hebben ze al een dochter, Della Rose van 2 jaar oud. Billy had al een dochter uit een eerder huwelijk, Alexa Ray Joel (31).

Billy Joel is bekend van wereldberoemde nummers als Uptown Girl en Piano Man (zie video).

Bron: Belfast Telegraph, Shownieuws. Beeld: ANP