7 manieren om je partner thuis met een leuke date te verrassen

De coronacrisis maakt het organiseren van een leuke date er niet makkelijker op. Veel activiteiten zijn niet mogelijk of niet echt verantwoord om nu te ondernemen. Daarom zetten wij de zeven leukste manieren op een rijtje om je partner te verrassen.

En daarvoor hoef je helemaal de deur niet uit!

Advertentie

1. Voor de bourgondiër

Is jouw partner gek op lekker eten? Maak als verrassing een uitgebreid diner klaar. Haal alles uit de kast in de keuken alsof je een kerstdiner voorbereid en haal de lekkerste ingrediënten in huis. Dat hoeft natuurlijk niet moeilijk te zijn. Er zijn ook genoeg recepten voor makkelijke eenpansgerechten die heerlijk zijn. Heb je wel zin om je lief te verrassen met een tafel vol lekkernijen, maar niet om de keuken in te duiken? Haal dan alle benodigdheden voor een uitgebreide kaasplank op de markt, of sla allerlei tapas in. Zo gepiept en net zo lekker en verrassend.

2. Voor de sportliefhebber

Is jouw partner gek op sport? Dan kun je twee dingen doen. Zo kun je thuis een leuke workout voor jullie twee organiseren. Leg twee yogamatjes neer en doe mee aan een online home bootcamp of yogales. Is jouw partner meer een passieve sportliefhebber? Organiseer dan een date op een avond dat er sport op televisie is. Stel een lekkere borrelplank samen en kruip lekker samen voor de buis. Oh, en als je zelf niet zo veel van sport weet: lees je eventjes in! Je partner zal aangenaam verbaasd zijn als je ineens een leuk feitje deelt over een speler.