Nieuwe hardloopschoenen nodig? Stel jezelf deze 7 vragen

Zijn je hardloopschoenen aan vervanging toe of ben je van plan om je eerste paar aan te schaffen? Met deze tips gaat dat lukken!

1. Wat is je huidige trainingsniveau en wat wil je bereiken?

Het maakt volgens sportschoenenverkoopster Mary Arnold namelijk nogal uit wat je sportieve aspiraties zijn. “Als je bijvoorbeeld voor het eerst gaat trainen voor de 5 kilometer is het belangrijk om te kiezen voor een schoen die wat steviger zit”, vertelt ze aan de Huffington Post. “Beginnende lopers zijn hun loopstijl nog aan het bepalen en met stevige schoenen is de kans op blessures kleiner.” De meer ervaren lopers weten vaak op welke plekken zij (extra) ondersteuning nodig hebben.

2. Welke blessures heb je (gehad) en heeft dit invloed op je hardloopprestaties?

Je wilt natuurlijk niet wéér pijn aan je linkerknie of rechter scheenbeen. Mary tips: “Het is verstandig om in het begin te kiezen voor een schoen met wat meer grip en demping, zodat je langzaam kunt werken naar een wat lichtere, meer flexibele schoenen.”

3. Wat is jouw loopje?

Iedereen heeft zijn eigen loopje en die is in te delen in 3 typen: neutraal, naar binnen of naar buiten. Weet je het niet? In veel sportzaken kun je een filmpje laten opnemen waaruit blijkt hoe jij loopt. Wijzen je voeten naar binnen tijdens het rennen? Dan heb je een schoen nodig die stabiliseert. Wijzen ze naar buiten? Dan is het verstandig om voor een schoen met wat meer demping te gaan.

4. Wat is je schoenmaat (+1)?

Je voeten zwellen tijdens het rennen op, dus het is belangrijk dat je duim er nog gemakkelijk in past als je de schoen in de winkel aantrekt.

5. Wanneer heb je ze écht nodig?

Heb je je ingeschreven voor een loopwedstrijd? Koop je nieuwe schoenen dan op tijd. Je moet echt even de tijd nemen om ze in te lopen. Dat doe je het beste door een paar weken lang om en om je oude en je nieuwe schoenen te dragen.

6. Wat zit er onder dat hippe ontwerp?

Het is natuurlijk verleidelijk om voor dat toffe kleurtje of die leuke print te gaan, maar geloof ons: dat is echt niet belangrijk meer als je door dat bos rent. Kies de schoen die het beste zit.

7. Hoe voelt dat?

Schroom vooral niet om een paar rondjes door de winkel (of de straat) te rennen.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock