7-jarig voetballertje uit Gelderland overleden tijdens allereerste training

In het Achterhoekse dorp Aalten is iedereen in shock. Een 7-jarig jongetje werd onwel op het voetbalveld en is vervolgens in het ziekenhuis overleden.

De 7-jarige Thijn werd niet lekker tijdens zijn eerste training van de voetbalschool van de plaatselijke club AZSV.

Onverwacht

In eerste instantie werd de knul geholpen door medici die toevallig langs de lijn stonden te kijken naar de training. Al gauw kwam er een ambulance aan die het jongetje meenam naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later op de avond. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is.

Het onverwachte verlies van Thijn is hard aangekomen bij de club. “Het is het meest verschrikkelijke wat je als club kan overkomen. En nog meer als ouders. We hebben goed contact. We delen het verdriet met z’n allen.”

Hulp

Een woordvoerder van de club laat weten dat ze goed zijn opgevangen na het incident. Er werd voor de ouders van Thijns teamgenoten een besloten bijeenkomst gehouden in de kantine. “Kinderen zijn nog te jong om dit te begrijpen. Ouders krijgen hartverscheurende vragen te verwerken. ‘Als ik morgen ga voetballen, ga ik dan ook dood?’. Gelukkig hadden we tijdens de avond in de kantine ook Slachtofferhulp. Dat was echt heel goed.”

Lees hier het hele verhaal van De Gelderlander.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: De Gelderlander. Beeld: iStock