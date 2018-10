Ben je in oktober geboren? Dit zegt het over je

Het is alweer oktober: de eerste, echte herfstmaand. Alhoewel dit niet de maand is waarin opvallend veel mensen jarig zijn, is oktober wel een érg leuke maand om geboren te worden.

Dit is alles wat je wilt weten over baby’s die in oktober zijn geboren.



Fitste baby’s

Baby’s geboren in oktober zouden volgens onderzoekers de fitste en meest atletische baby’s zijn. Hun moeders doorlopen het grootste deel van de zwangerschap in de zomermaanden waardoor ze veel vitamine D opnemen. Hier profiteren hun baby’s van, waardoor ze sterkere botten en spieren zouden hebben dan baby’s die in andere maanden geboren zijn.

Bange moeders

Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er met Halloween 5,3% minder spontane bevallingen dan op andere dagen in het jaar. De oorzaak? Vrouwen zouden volgens onderzoek van de Universiteit van Yale bevallen met Halloween zien als iets extra ‘engs’ waardoor ze onbewust eerder of later zouden bevallen. In Nederland is Halloween niet zo’n belangrijke dag als in Amerika dus of het effect hier hetzelfde is op zwangere moeders is nog onduidelijk.

Romantische types

Oktoberbaby’s zijn geboren onder de invloed van de planeet Venus. Er wordt gezegd dat deze baby’s zorgen voor harmonie en dat zij vrede zouden brengen.

Bijzondere geboortebloem

Je geboortebloem is de bloem die de maand symboliseert waarin je geboren bent. De geboortebloem van de maand oktober is de Goudsbloem. Die naam zegt je misschien niet direct iets. Maar dit is de bloem die wordt gebruikt om geneesmiddelen zoals Calendulazalf te maken. Goudsbloem kan een helend effect hebben op brandwonden, littekens en insectenbeten.

Horoscoop

Als je geboren bent voor 22 oktober ben je een Weegschaal. Zij staan bekend als romantisch, charmant, gemakkelijk in de omgang en vredelievend. Ben je geboren na 22 oktober dan ben je een Schorpioen. Zij zijn vastberaden, gepassioneerd en emotioneel.

Bekende Nederlanders

Geboren in oktober? Dan deel je misschien wel je verjaardag met bekende Nederlanders zoals Andre Rieu (1 oktober), Sophie Hilbrand (5 oktober), Ellemieke Vermolen (13 oktober), of Prins Maurits (29 oktober).

100 jaar

We worden steeds ouder, maar baby’s geboren in de herfst hebben een grotere kans om minstens (!) de 100 te bereiken. Volgens onderzoekers zijn oktoberbaby’s het beste af: zij worden gemiddeld 160 dagen ouder dan baby’s geboren in andere maanden van het jaar.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Goodhousekeeping, Business Insider, Yale University. Beeld: iStock