Waarom 7 september een grote dag wordt voor prins George

De zomervakantie is voor een groot deel van ons land al of bijna voorbij. Geen dagjes aan het strand meer, maar met je neus in de boeken het komende jaar. Dat geldt ook voor kleine prins George.

George is dit jaar 4 jaar oud geworden en dat betekent dat hij vanaf dit jaar ook naar de basisschool gaat. Op 7 september is het zover en zullen William en Kate volgens Kensington Palace de kleine prins samen naar school brengen.

Talen

George zal naar de Thomas’s School in Battersea gaan, wat in het zuidwesten van Londen ligt. Dat is niet ver van Kensington Palace waar de familie nu woont. Het is ook niet zomaar een school: vanaf het eerste jaar leren de kinderen al Frans en als ze wat ouder zijn, ook nog eens Latijn. Maar ze zullen vast wel een beetje rustig beginnen. Wij kijken nu al uit naar een foto van kleine George en z’n rugzakje.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Brunopress.