Bijzonder: 70-jarige man doneert voor de 514e keer bloed

Frans Hollander (70) doneert al zo’n 50 jaar bloed. Dit houdt in dat deze superdonor al 333 liter bloed heeft gegeven. En daar mag Frans nog even mee doorgaan. Bloedbank Sanquin heeft de bloeddonorleeftijd namelijk verhoogd van 70 naar 80 jaar.

Toen Frans vorig jaar 70 jaar werd, kreeg hij van de bloedbank te horen dat hij helaas te oud was om nog bloed te doneren. Dit vond hij erg jammer, maar daar was helaas niets aan te doen.

Keuring

Nu de bloedbank de donorleeftijd heeft verhoogd van 70 naar 80 jaar, mag Frans eindelijk weer bloed geven. En daar is de 70-jarige man hartstikke blij mee. Toen hij dit goede nieuws hoorde, heeft hij gelijk een nieuwe afspraak gemaakt om voor de 514e (!!) keer bloed te doneren. “Je kunt mensen helpen beter te worden of in ieder geval beter kunnen leven”, legt Frans uit. “En je krijgt zelf ook iedere twee weken een kleine keuring. Dat is gewoon prettig.”

26 keer

In de jaren zestig is Frans ermee begonnen. Om de twee weken doneert hij plasma, dit bestaat voornamelijk uit eiwitten en vocht. Daarnaast staat hij twee keer per jaar zijn bloed af. Jaarlijks gaat hij dus ongeveer 26 keer langs bij de bloedbank. En als het aan Frans ligt, komen daar nog tientallen donaties bij.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock