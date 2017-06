7 x waarom sommige mensen bevriend blijven met hun ex

De een zweert erbij, de ander moet er niet aan denken. Er kunnen verschillende redenen zijn dat je bevriend blijft met je ex. Psycholoog Justin K Mogilski van de Oakland University onderzocht deze redenen en zette ze op een rijtje.

Mogilski’s experiment zag er als volgt uit: hij vroeg een groep van 348 vrijwilligers om zoveel mogelijk redenen te noemen waarom je bij je ex-partner zou willen blijven. De vrijwilligers kwamen met elkaar op 158 redenen. Een tweede groep mensen moest elk van deze redenen een cijfer tussen de 1 en 5 geven, afhankelijk van hoe belangrijk ze deze reden vonden.

Uit de lijst en de scores kwamen er 7 bovendrijven die gezien werden als de belangrijkste reden om bij een ex geliefde te blijven.

1. Vertrouwdheid en sentiment

Want ‘jullie hebben toch zó veel mooie momenten samen beleefd’. Hoe langer je bij elkaar bent, hoe moeilijker het is om het vertrouwde los te laten. Je hebt immers iets opgebouwd met z’n tweeën. Je hebt samen veel mee gemaakt en misschien zelfs dezelfde vrienden. Dan is het moeilijk om elkaar los te laten, zelfs als de liefde over is.

2. Het is praktisch

De onderzoekers zagen redenen als ‘hij/zij heeft geld’ en ‘ik wil nog even in zijn/haar appartement blijven wonen’ ook vaak voorbij komen. Het kan zijn dat je bij hem of haar bent ingetrokken en na de breuk niet direct een nieuwe woonplaats hebt. Als tijdelijk bij je ouders of een vriendin logeren geen optie is, ben je toch gedwongen nog even bij elkaar te blijven – al lijkt het ons vérre van ideaal.

3. Aantrekkingskracht

Als je een tijdje met iemand samen bent, kan de liefde nooit in één keer over zijn. Misschien houden jullie zelfs nog van elkaar, terwijl je weet dat het niet meer werkt als je bij elkaar blijft. Toch zorgt die fysieke/mentale aantrekkingskracht ervoor dat afstand nemen moeilijk is. Je blijft elkaar zien totdat jullie er helemaal klaar mee zijn, of totdat jullie beslissen om het nog een keer te proberen.

4. Kinderen en gemeenschappelijke goederen

Reden nummer 4 om bij elkaar te blijven zijn de kinderen. Je kroost geen pijn willen doen en het ouderschap niet hoeven delen is voor de deelnemers aan het onderzoek reden genoeg om hun eigen verdriet en onvrede te parkeren. Ook het hebben van gemeenschappelijke goederen is een voorwaarde om langer dan wenselijk bij elkaar te blijven. CD voor jou, CD voor mij.

5. Verminderde romantische aantrekkingskracht

Je vindt je partner nog wel leuk, maar voelt je niet meer seksueel tot hem of haar aangetrokken. Als hij of zij hier ook zo over denkt en jullie ervoor kiezen om toch bij elkaar te blijven, wordt het een platonische relatie in plaats van een liefdesrelatie.

6. Sociale omgang

Ook blijkt uit het onderzoek van Mogilski’s dat de (gemeenschappelijke) vriendenkring van invloed kan zijn op hoe lang je bij je ex-partner blijft. Ga maar eens bij jezelf na: het ís ook ongemakkelijk als je twee vrienden die eerst een stel waren, uitnodigt op een feestje. En dat dan de één een nieuwe vlam meeneemt. Niet echt bevorderlijk voor de sfeer! Maar om daar nu voor bij elkaar te blijven terwijl je niets meer om elkaar geeft…

7. Seks

Tja, de romantische aantrekkingskracht is weg, maar de lichamelijke aantrekkingskracht is er nog wel. Er zijn stellen die als friends with benefits nog prima met elkaar omgaan en het ook zeker als een reden zien om nog even bij elkaar te blijven. Maar dan moet er natuurlijk geen nieuwe liefde op het pad van één van de twee komen…

Bron: Nieuwsblad Beeld: iStock