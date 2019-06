8 op de 10 mensen weten niet hoeveel groente en fruit ze moeten eten

Maar liefst 86% van de volwassenen heeft geen idee hoeveel gram groente en fruit ze per dag eigenlijk zouden moeten eten. Weet jij het?

Bovendien krijgt slechts 1 op de 3 volwassenen de aanbevolen hoeveelheid vitaminen en mineralen binnen. Dit blijkt uit een nieuwe studie van de Health and Food Supplements Information Service (HSIS).

Advies

De onderzoekers baseerden hun onderzoek op de nationale dieet- en voedingsenquête van de Britse regering. Ze ontdekten dat maar liefst 86% van de mensen geen idee heeft hoeveel gram groente en fruit je op een dag zouden moeten eten om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Volgens de Britse regering ligt aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op 5 stuks groente of fruit. Dit is te vergelijken met het advies van het Voedingscentrum. Zij raden mensen aan iedere dag 250 gram groenten en 200 gram fruit te eten.

Heel weinig

Volgens de wetenschappers consumeert slechts 31% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar dagelijks 5 porties fruit en groente. De ouderen doen het iets beter: ongeveer een kwart van de 65-plussers bereikt het dagelijkse doel. De jongeren eten daarentegen nóg minder groente en fruit. Slechts 8% van de 11- tot 18-jarigen eet iedere dag de aanbevolen hoeveelheid.

Gevaarlijke gevolgen

Als je te weinig groente en fruit eet, kan de hersenfunctie beschadigen. Je krijgt te weinig voedingsstoffen binnen en dit verhoogt het risico op hartziekten, botziekte en vroegtijdige dood. Zeker voor de oudere generatie kan het tekort kwalijke gevolgen hebben. Dit komt doordat zij minder goed in staat zijn om voedingsstoffen uit voeding te absorberen.

Tips

Veel mensen dénken dat ze genoeg groente en fruit eet, maar in werkelijkheid is dit dus bij lange na niet zo. Het Voedingscentrum heeft een aantal tips om meer groente en fruit te eten. Zo is het slim om de hoeveelheid over de hele dag te verspreiden: kerstomaatjes als tussendoortje, plakjes komkommer op de boterham met kaas, banaan in plaats van koekje in de middag en een paar champignons door de omelet. Omdat elke groente een unieke combinatie van vitaminen, mineralen en vezels bevat, is variatie belangrijk.

Bron: Independent. Beeld: iStock