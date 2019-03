Het einde is in zicht van Wie is de mol? 2019. Zaterdag weten we eindelijk wie de boel wekenlang voor de gek heeft gehouden. Aanwijzingen en hints die richting Sarah wijzen, zijn enorm overtuigend. Het kan bijna niet anders.

En wel om déze 8 redenen.

1. ‘Jullie’

Laten we beginnen met een simpele hint. Tijdens haar biecht rondom de foto-opdracht van aflevering 5, praat Sarah helemaal in Mol-modus over haar reisgenoten in de ‘jullie’-vorm. Logisch ook: een mol ziet zijn mede-‘kandidaten’ natuurlijk als tegenstanders.

#widm zegt Sarah nou na de eerste opdracht ‘jullie hebben 1800euro verdiend’ ?? — Leo ten Veen (@Leotenveen) February 2, 2019

2. Dyslectisch

Deze hint komt óók uit aflevering 5. Tijdens de opdracht waarin onze BN’ers met autootjes woorden moeten maken, klimt Sarah bovenop de aanstuur-steiger. Allemaal een hoop geklungel natuurlijk, want Sarah is een dyslectische mol, zo blijkt. Kijkers waren nogal aangebrand.

#widm #moltalk ik ben hartstikke dyslectisch..dus ik ga bovenop de steiger woorden maken..aldus Sarah..koekoek! — edwin lucas (@edw1nlucas) February 2, 2019

Sarah is slecht in rekenen + en laatst vertelde ze ook nog dat ze dyslectisch is Is er iets wat ze nog dat ze wel kan behalve acteren #moltalk #widm — Autism-Explorer (@AutismExplorer) February 16, 2019

sarah is dyslectisch maar staat bovenaan?? WAT IS DIT VOOR DOM IETS #WIDM #moltalk — Eleonora (@x_eleooo) February 2, 2019

3. Leader afbeelding

Zag je tijdens de leader ook steeds die wisselende beelden van mannetjes die een soort afbeeldingen mee het water in sjouwden? Iemand voegde deze losse shots bij elkaar, legde de puzzel in elkaar… en het totale plaatje lijkt nogal op Sarah.

Om deze hint nog wat duidelijker te maken: de afbeelding, met die in het oog springende traan, lijkt verdacht veel op Sarah’s gezicht van de filmposter van Bloedlink, waarin ze één van de hoofdrollen speelde:

4. Roulette

Natuurlijk weet een mol precies waar mingeld ligt. Bij de Russisch roulette-opdracht moet het voor Sarah dan ook niet moeilijk zijn geweest om te mollen. Zij en Sinan pakten uiteindelijk allebei briefjes van € 1.000,- en we weten allemaal wat er met Sinan gebeurde…

De mol ziet graag geld uit de pot gaan. Sinan en sarah hadden -€1000 bij het roulette spel. #widm #moltalk — Molloot Gido Verheijen (@WieisdeMol_Gido) February 16, 2019

Bij de opdracht ‘Roulette’ zou de mol misschien wel weten in welke envelop de jokers of het min geld zou zitten. De mol zou hier voor het mingeld gaan omdat het onbewust overkomt. Sarah & Sinan pakte beide €1000,- aan mingeld. #WIDM #WieIsDeMol #MolTalk — Wie is de Mol? Clues (@widm_clues) February 16, 2019

En deze hint, van een wel héél oplettende twitteraar, viel ons nog niet eerder op…

Bij de roulette stond er de hele tijd een paard op de achtergrond en Sarah had bij de executie paardenoorbellen in #moltalk — JortZwoof (@JortZwoof) February 16, 2019

5. Bananenopdracht

Tijdens deze opdracht staat Sarah héél toevallig op de plek waar je het geld kunt verdienen, zo bleek later bij de kleur oranje. In haar bananenzakken zaten uiteindelijk de geldkokertjes die de kandidaten er later uit konden vissen. We zien Sarah zowat alles overhoop halen omdat ze zogenaamd op zoek was naar zwarte vrijstellingen. Wellicht zien we later na de onthulling dat ze hier gewoon geld aan het verduisteren was?

Wel raar dat Sarah dan die geldkokertjes niet kon vinden toen zij ‘vrijstellingen zocht’ tussen de oranje bananen….. #widm — Erika Houkes (@ErikaHoukesZ) February 17, 2019

Dus de oranje bananen leveren geld op? Wie staat daar? Sara! Zou die ook hebben geweten dat er kokers in haar pakketjes zitten? #widm #moltalk — Hamid A (@Hazriouil) February 16, 2019

Sowieso zat die derde koker met geld ook bij de binnengebrachte bananen en heeft de mol gedaan alsof hij/zij die niet zag. #widm #wieisdemol — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 16, 2019

Sarah moest zo nodig een zwarte vrijstelling zoeken tussen de bananen… of was ze wellicht al de geldkokers aan het zoeken? #SarahIsDeMol #WIDM #Moltalk — Tammy Rompas (@tmmymusic) February 16, 2019

6. Ben je de mol?

Nielson lokte de kandidaten vorige week apart van elkaar in een soort verhoor en vroeg aan Merel, Sinan en Sarah recht in hun gezicht of ze de mol zijn. Merel en Sinan draaiden er een beetje omheen en speelden nogal met de vraag. Sarah schoot gelijk in de verdediging: “Nee, ik heb toch best veel geld verdiend?!” en “Je weet toch dat ik het niet ben?”. Niet echt geloofwaardig.

7. Follow the money

Van de 3 overgebleven kandidaten, bracht Sarah het minste geld in de pot. Afvaller Sinan haalde nóg minder binnen dan onze mol, maar dat komt omdat hij bijna niets deed (#watgaatsinandoen). Aan de hand van de centen moet je écht concluderen dat Sarah de mol is.

8. Haha

Kijk haar toch eens schijnheilig lachen, als Rik weer eens zegt wat de kandidaten eígenlijk hadden kunnen verdienen. We zien een trotse mol die weet dat ze supergoed bezig is.

Als Rik vertelt hoeveel geld er eigenlijk in de pot had kunnen zitten, lacht Sarah geniepig om het lage bedrag… #moltalk #widm #SarahIsDeMol pic.twitter.com/uorvyb22nt — Tammy Rompas (@tmmymusic) February 17, 2019

Bron: Superguide. Beeld: AVROTROS