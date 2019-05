Een droom die uitkomt: deze 80-jarige vrouw werd gescout en is nu model

Je bent nooit te oud om wat nieuws te gaan doen. Dat krijg je wellicht vaak te horen, maar de 80-jarige Beate Howitt is het levende bewijs. Ze werd op straat gescout en is nu werkzaam als model.

De Britse vrouw werd in 2018 gespot tijdens het winkelen in haar woonplaats Oxford en heeft inmiddels een contract bij vooraanstaand modellenbureau MOT Models op zak.

Meisjesdroom

Aan Daily Mail vertelt Beate dat het een meisjesdroom is die uitkomt. “Ik heb er altijd van gedroomd om model te zijn. Natuurlijk was een deel van mij verbaasd dat ze geïnteresseerd in mijn oude gezicht waren. Maar ik heb mezelf nooit als ouder beschouwd; ik leef altijd in het moment.”

Glamour

Beate was haar hele leven werkzaam als docent, maar vertelt dat ze altijd al gefascineerd was door de modewereld. “We hadden niet veel geld thuis en ik moest zelf kleding maken. Mijn icoon was het Britse model Barbara Goalen. Ik volgde haar werk en knipte alles wat ik over haar kon vinden in tijdschriften of advertenties uit en stopte het in een boek. Ik keek naar foto’s van haar in Dior en droomde ervan om ook betaald te worden om deze kleren te dragen.”

80-jarig model

Inmiddels schittert de 80-jarige Beate op de cover van het tijdschrift Goldie en is ze te zien in verschillende commercials. De vrouw vertelt dat deze bijzondere carrière precies op het juiste moment kwam. “Ik heb altijd een project nodig en heb nog steeds veel energie. Ik vroeg me dus al af wat ik met die energie moest doen, en nu kan ik het kwijt met mijn modellenwerk. Het is echt een nieuw hoofdstuk in mijn leven”, aldus Beate.

Well done Beate @motmodels

@rhoda_runner. Really proud of you both. #GOLDIEmagazineloves

@beatehowitt (@get_repost)

・・・

I’m excited to kick off the new week with a fantastic feature in none other than @femail. I’m delighted with what I’d say is a tru… https://t.co/sy36DSBrR8 pic.twitter.com/2Pu0nZbkK5 — GOLDIE_magazine (@goldiemediauk) 20 mei 2019

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook