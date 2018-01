Driewerf hoera: dít zijn de 80 mooiste foto's van prinses Beatrix

Op 31 januari 1938 werd prinses Beatrix geboren op Paleis Soestdijk. Vandaag viert ze haar 80e verjaardag.

Er moet een flinke taart besteld zijn, willen de 80 kaarsjes die Beatrix vandaag uitblaast erop passen. Een bijzonder moment, maar de prinses heeft besloten om geen groot interview te geven en geen publieke festiviteiten te organiseren.

1938

Naar verluidt viert ze het over een paar dagen in het Paleis op de Dam in besloten kring met familie en vrienden. Wij vieren het vandaag alvast met deze video, die haar leven laat zien in 80 foto’s.

Beeld: ANP.