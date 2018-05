Nicolette (15) krijgt 800 dollar zakgeld, maar vindt dat te weinig

Gemiddeld krijgen Nederlandse jongens en meisjes van vijftien jaar oud tussen de 20 en 22 euro zakgeld, weet het Nibud. Zo niet de Amerikaanse Nicolette, die dezelfde leeftijd heeft. Zij krijgt sinds kort maandelijks 800 dollar van haar moeder. Maar daar is de tiener níet over te spreken.

Het meisje komt voor in een item van -de bij Oprah bekend geworden- ‘Dr. Phil’. In het gesprek met de psycholoog is Nicolette woedend op haar moeder Nina, omdat ze haar zakgeld heeft verlaagd van 4.000 naar 800 dollar per maand.

Als sneeuw voor de zon

Het exorbitante uitgavenpatroon van haar dochter ging moeder Nina de keel uithangen. Het jaar ervoor had Nicolette namelijk voor bijna een ton (!) aan spullen en kleding verbrast. Nina’s dochter veranderde ‘in een monster’ drukt ze dr. Phil op het hart. En dus houdt ze voorlopig haar hand op de knip. Nou ja, op de knip, op de knip… 800 pingels om vrij te besteden, dat krijgt Nina.

“Zo kan ik toch niet leven,” klaagt het meisje nu. “Ik ben nu eenmaal opgegroeid met een bepaalde levensstandaard. Waarom begrijpt mijn moeder dat niet?”

25oo dollar

Werken, daar heeft Nicolette geen tijd voor (of zin in). Ze volgt online onderwijs en heeft het daarnaast erg druk met winkelen. Dus vraagt ze van haar moeder 2500 dollar per maand. “Ik voel me als het plebs”, huilt ze. “Ik kan zo niet leven. Ik zit voortdurend zonder geld. Ik heb minstens 2500 dollar per maand nodig, alleen maar om mijn basiskosten te dekken.”

Het advies van dr. Phill in deze kwestie: nog minder geld, meer liefde voor elkaar. Het hele fragment is al meer dan 13 miljoen keer bekeken. Ook zien?

