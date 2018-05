Aan deze 10 regels moeten de gasten van Harry en Meghan zich houden

Aanstaande zaterdag stappen prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. Echt intiem zal de bruiloft niet zijn, gezien het feit dat er maar liefst 600 gasten zijn uitgenodigd. Zo’n uitnodiging voor een koninklijke bruiloft is natuurlijk een grote eer, maar er komen wel de nodige regels én etiquette bij kijken.

1. Geen open schoenen

Er is zaterdag heerlijk weer voorspeld, maar dat betekent niet dat de gasten open schoenen mogen dragen. Volgens de etiquette moet iedereen zijn tenen in een schoen stoppen – ongeacht het weer. Daarnaast mogen de dames die de ceremonie bijwonen ook geen té hoge hakken dragen, een regel waar Victoria Beckham zich bij het huwelijk van William en Kate niet aan hield. Ook wedges worden ten strengste afgeraden, aangezien Queen Elizabeth geen fan is van dit schoeisel.

2. Geen blote benen

Dat de mannen geen korte broek mogen dragen, spreekt natuurlijk voor zich. Maar ook de dames mogen geen blote benen laten zien. Of het nu warm is of niet: alle vrouwen zijn verplicht om panty’s of kousen te dragen, en die mogen niet te kleurrijk zijn. Alleen een huidkleurig exemplaar is toegestaan. Dit is overigens een regel waar Meghan en Kate zich in het dagelijks leven ook aan moeten houden.

3. Geen selfies

Queen Elizabeth is bepaald geen fan van selfies, wat betekent dat telefoons ten strengste verboden zijn. Geen enkele telefoon zal de kerk binnenkomen. Gasten zijn gevraagd om hun telefoon thuis te laten of deze bij binnenkomst af te geven.

4. Geen blote armen of benen

Voor de mannelijke gasten is een zogeheten ‘morning dress’ verplicht: een outfit waarmee een gilet, een jas en een grijze of zwarte das wordt bedoeld. Vrouwen hebben de keuze uit een jurk of een broekpak, zolang hun schouders en bovenarmen maar bedekt zijn. Als ze kiezen voor een jurk of een rok, dan moet deze minstens tot onder de knieën komen. Een te lage jurk is ook niet toegestaan: alleen de bruid mag een lange jurk dragen, en hetzelfde geldt voor de kleur wit.

5. Hoed verplicht

Deze regel geldt zowel voor mannen als vrouwen: zonder een hoed kom je de kerk niet in. Mannen horen voor een hoog exemplaar te gaan, terwijl de vrouwen wat meer vrijheid hebben in hun keuze.

6. Geen plaspauze

In het handboek dat de gasten van tevoren hebben gekregen, wordt gevraagd om vóór het betreden van de kerk naar de wc te gaan. Of om wat preciezer te zijn: ‘tussen 9 en 11 uur’. Het is immers niet de bedoeling dat de ceremonie wordt verstoord omdat iemand zo nodig naar de wc moet.

7. Niet praten met de pers

Discretie is ontzettend belangrijk. Uitgenodigd worden voor een koninklijk huwelijk is een grote eer, en als je die eer wilt behouden dan kun je de details maar beter voor jezelf houden. Tijdens het huwelijk mag slechts één reporter de kerk, en het is niet de bedoeling dat de gasten achteraf met kranten of televisiestations gaan praten.

8. Geen cadeaus

Bij een koninklijk huwelijk is het niet toegestaan om als gast je cadeau op de dag zelf mee te brengen: de etiquette schrijft voor dat je het cadeau naar het huis van het koppel stuurt. Bij het huwelijk van Harry en Meghan worden cadeaus zelfs volledig afgeraden: het koppel heeft hun gasten namelijk gevraagd om een donatie te doen aan een goed doel, in plaats van een cadeau te kopen.

9. Niet vertrekken voor de Queen

Bij het vertrekken van de kerk is het belangrijk om naar Queen Elizabeth te kijken. De etiquette schrijft namelijk voor dat iedereen pas de kerk verlaat nadat Queen Elizabeth is opgestaan. Hetzelfde geldt voor het diner: iedereen begint pas met eten als zij dat doet. Een beetje snelheid is gewenst, want zodra de Queen klaar is met eten hoor je ook klaar te zijn.

10. Niet teveel drinken

Deze regel geldt eigenlijk voor élk huwelijk: dronkenschap getuigt van een gebrek aan respect en manieren, en zal dan ook absoluut niet getolereerd worden op de grote dag van Harry en Meghan.

Bron: Marieclaire. Beeld: Gettyimages