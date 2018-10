Aan déze regels moet Meghan Markle zich houden tijdens haar zwangerschap

Arme Meghan, je zou denken dat ze tijdens haar zwangerschap de teugels wat meer mag laten vieren, maar niets blijkt minder waar. Ook nu ze zwanger is zijn er nog tal van regels waar ze zich aan moet houden.

Wij zetten de zes belangrijkste regels voor je op een rij.

1. Zo veel mogelijk in het land blijven

Bij de Britse royals is het de gewoonte dat vrouwen blijven werken tot net voor de bevalling. Ze moeten zich echter wel aan één belangrijke regel houden: reisjes naar het buitenland moeten namelijk beperkt blijven tot een minimum. Dit om zoveel mogelijk risico’s te vermijden.

2. Het geslacht van de baby móet geheim blijven

Bij elke royal baby wordt er volop gespeculeerd over het geslacht. Iets waar vooral de bookmakers van profiteren, want wereldwijd wordt daar flink op gegokt. Toch moet het geslacht van de baby strikt geheim blijven tot na de geboorte. Prins William en Kate Middleton maakten van het geslacht van hun drie kinderen al een staatsgeheim, en ook Prins Harry en Meghan zullen deze regel moeten volgen.

3. Queen Elizabeth moet als eerst op de hoogte worden gebracht van de geboorte

Wanneer de baby is geboren moet natuurlijk iedereen worden ingelicht. Degene die als eerst een telefoontje mag verwachten, is koningin Elizabeth. Zij moet als eerste op de hoogte worden gebracht, en daarna volgt pas de rest van het Britse koningshuis.

4. Geen babyshower

Hoe leuk het ook is, een babyshower zit er echt niet in voor Meghan. Volgens het protocol mogen toekomstige ouders binnen het Britse koningshuis geen enkel feestje organiseren. De reden hiervoor? Het zou ongepast zijn. Op babyshowers worden immers veel dure cadeaus gegeven en die hebben de royals natuurlijk niet bepaald nodig.

5. Meghan moet hulp krijgen

Meghan wordt zowel tijdens als na haar zwangerschap goed in de gaten gehouden. Er is een waslijst aan adviseurs, dokters en verzorgers die haar moeten bijstaan. Zo kon Kate Middleton rekenen op twee verloskundigen, vier chirurgische stafleden, drie anesthesiologen, vier kinderartsen, een laboratoriumtechnicus voor de analyses van bloed, twee speciale zorgmedewerkers en drie managers om alles in goede banen te leiden. De groep komt elke maand samen om de situatie te evalueren, en staat de laatste drie maanden van de zwangerschap 24/7 paraat.

6. De baby mag maximaal vier voornamen krijgen

Naast het geslacht wordt er natuurlijk ook druk gespeculeerd over de naam van de toekomstige royal. Eerder deze week werd al bekend gemaakt dat Meghan en Harry hun kind zeker niet Diana zouden noemen, mochten zij een dochtertje krijgen. Wel weten we dat de baby niet meer dan vier voornamen zal krijgen. De kinderen van Kate en William kregen er elk drie: prins George Alexander Louis, prinses Charlotte Elisabeth Diana en prins Louis Arthur Charles. Prins Harry heeft zelf wél vier voornamen: hij heet voluit Henry Charles Albert David.

