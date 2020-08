Deze aandoeningen worden door artsen vaak verkeerd gediagnostiseerd

Ben je ziek of kamp je met langdurige gezondheidsklachten? Dan hoop je met een bezoekje aan de huisarts duidelijkheid te krijgen. Toch kan het zijn dat je de verkeerde diagnose krijgt, want er zijn een aantal aandoeningen die qua symptomen nogal op elkaar lijken.

Déze aandoeningen worden door artsen vaak verkeerd gediagnostiseerd.

Vrouwen die vermoeden hartklachten te hebben, krijgen vaak te horen dat ze paniekaanvallen hebben. De symptomen die ze ervaren zijn onder andere een onaangenaam drukkend gevoel in de borststreek, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid en zweten. De verwarring ontstaat aangezien vrouwen bij hartklachten vaak meer subtiele symptomen hebben die overlap hebben met stress gerelateerde aandoeningen. Ze hebben minder van de typische klachten als druk op de borst en pijn in armen dan mannen ervaren bij hartklachten. Ook worden deze klachten vaak door artsen gelinkt aan overgangsklachten.

TIA

Hetzelfde geldt voor vrouwen die een TIA hebben (gehad). De aandoening wordt soms verward met migraine, gezien dit vaak dezelfde klachten geeft. Amerikaans onderzoek toont dat veertien procent van mensen onder de 45 jaar die een TIA krijgen, een verkeerde diagnose wordt gesteld. In beide gevallen zien mensen vlekken, krijgen ze erge hoofdpijn en worden ze duizelig. Maar bij een TIA is er vaak ook sprake van disbalans, verlies van spraak en zicht en zelfs verlammingsverschijnselen in het gezicht en ledematen. Een verkeerde diagnose is gevaarlijk, want zonder behandeling krijgt één op de drie mensen binnen vijf jaar na een TIA een beroerte.

Malaria

Ook malaria wordt door artsen niet altijd herkend. De eerste verschijnselen ervan steken meestal de kop op binnen tien dagen tot vier weken na de infectie. De symptomen als koorts, zweten, vermoeidheid, hoesten, misselijkheid, braken, diarree en spier- en gewrichtsklachten zullen dan meestal duidelijk merkbaar zijn. Maar in sómmige gevallen treedt de ziekte pas veel later op, waardoor het niet direct als mogelijke diagnose wordt gehouden. En dat kan nare, gevaarlijke gevolgen hebben. Heb je last van bovenstaande symptomen? Ga dan na of je de afgelopen jaren in een land bent geweest waar de Malaria-mug actief is, om een misdiagnose te voorkomen.

Een beroerte herkennen? Dokter Rutger legt uit waar je op moet letten:

Bron: Margriet, DokterDokter. Beeld: iStock