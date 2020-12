Door corona is het aantal kankerdiagnoses flink afgenomen. Veel mensen gaan met klachten niet naar de huisarts omdat ze denken dat die het te druk heeft. In de eerste golf zijn 5000 verwachte kankerdiagnoses niet gesteld. Mathilde moest aandringen op een afspraak bij haar huisarts, ging uiteindelijk wél en kreeg midden in de lockdown te horen dat er een agressieve tumor in haar buik zat.

Mathilde: “Nederland zat net drie weken in lockdown, de druk op de zorg was enorm en een afspraak maken bij de huisarts bleek niet gemakkelijk. Ik kreeg van de assistente te horen dat niet zomaar iedereen kan langskomen. Ze was afhoudend en ik heb moeten aandringen op een afspraak.”

“Het was op een vrijdagochtend toen ik na het douchen ineens een flinke, eivormige bobbel op mijn buik voelde. Dat was heel gek, ik voelde iets wat er nooit eerder had gezeten. Mijn vriend stelde meteen voor de huisarts te bellen, maar ik dacht: ‘laten we niet paniekerig gaan doen, we wachten nog even af’. Ook voelde ik me bezwaard; hoe zou dat gaan? Ik hoorde natuurlijk ook de verhalen over de zorg die stillag. Kon ik wel terecht? En hoe snel dan? Toen de bobbel op maandagochtend niet weg, was besloot ik toch de huisarts te bellen. Er zat iets in mijn buik wat er niet hoorde en ik wilde dat ernaar gekeken werd. Het voelde vreemd dat ik tijdens dat eerste gesprek met de assistente zo op mijn strepen moest staan. Al begrijp ik dat het bij haar functie hoort om een soort poortwachter te zijn, helemaal tijdens een pandemie.”

“Toen de assistente het eenmaal met me eens was dat ernaar gekeken moest worden, kon ik een uur later terecht. De wachtkamer van de praktijk was leeg, terwijl die anders op maandagochtend om negen uur helemaal vol zit. De huisarts kon geen verklaring geven voor de bobbel in mijn buik, maar pakte gelukkig door. Ze belde zelf het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een echo. Daardoor kon ik die middag nog terecht.”

“Ook hier was ik helemaal alleen. Het was heel bevreemdend om zowel in een uitgestorven huisartsenpraktijk als ziekenhuis te zijn, wetende dat op aparte afdelingen keihard werd gewerkt om coronapatiënten te verzorgen. In een ziekenhuis horen mensen te zijn: artsen, patiënten, bezoekers. Ik heb vrijwel niemand gezien. Zittend in die lege wachtkamer bij radiologie besefte ik: ze laten mij wél door, het blijkbaar zorgelijk genoeg om me direct te onderzoeken. Dat was best heftig.”

Heftige complicaties

“Na zes weken onderzoek kreeg ik de diagnose. Ik had een sarcoom, ook wel een wekedelentumor genoemd. Dit zijn tumoren die zich hechten aan de ondersteunende delen van je lichaam, zoals de spieren, aderen en pezen. Ik bleek een zeldzame, agressieve vorm te hebben en de tumor moest verwijderd worden. Ik ben twee keer geopereerd en kreeg heftige complicaties, onder andere omdat het littekenweefsel verkleefd raakte met mijn dikke darm. Gelukkig gaat het inmiddels weer goed. De tumor is verwijderd en heeft verder geen schade kunnen aanrichten.”

Risico op uitzaaiingen

“Hoe het was gegaan als ik niet meteen had gebeld, durf ik niet te zeggen. Dat kan niemand. Wel weet ik dat de meest agressieve variant van een sarcoom in mijn buik zat die op elk moment had kunnen uitzaaien. Ik ben heel blij dat ik gebeld heb. Ook ik had twijfels in verband met de druk op de zorg door corona, maar er is maar een manier om erachter te komen of en wanneer je gezien kunt worden, en dat is door te bellen.”

Campagne: ‘Kanker wacht niet tot corona voorbij is’

De NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties) is samen met organisaties van zorgverleners die kanker behandelen een nieuwe campagne gestart: ‘Kanker wacht niet tot corona voorbij is’. Zowel in de eerste als de tweede lockdown zijn veel diagnoses gemist doordat mensen zich bij klachten niet melden. Zo was er in de laatste twee weken van oktober een daling van 63.000 verwijzingen van huisarts naar ziekenhuis. De campagne moet mensen bewust maken van de urgentie zich te melden bij zorgen of klachten. Info: www.kankerwachtniet.nl

Interview: Annemieke Riesebos.