Enorme toename in aangiften fraude via Whatsapp: 70 meldingen per dag

Whatsappfraude is al een tijd bekend bij de politie, maar de afgelopen maanden gaat het aantal meldingen voor deze vorm van fraude door het dak. Tot en met april zijn er al 3 keer zoveel meldingen binnengekomen als in de laatste 3 maanden van vorig jaar.

De banken, politie en de Fraudehelpdesk zien een enorme groei in het aantal meldingen van fraude via Whatsapp. De meeste mensen die melding maken van deze truc zijn 50 jaar of ouder en 8 op de 10 slachtoffers is vrouw.

70 meldingen per dag

De fraudeurs zijn hard bezig om hun buit te vergroten, want Telegraaf meldt dat uit cijfers van Betaalvereniging Nederland blijkt dat er momenteel 70 meldingen per dag binnenkomen. De politie heeft het over 700 aangiften per week.

Geld terug

Criminelen benaderen slachtoffers vooral via Whatsapp, maar ook sms en Facebook worden hiervoor gebruikt. Ze doen zich voor als een zoon of dochter die een nieuw telefoonnummer heeft en met spoed geld nodig heeft om een rekening te betalen. Dat maakt het nou juist ook zo’n ‘slimme’ manier van fraude plegen. Of je nou wel of geen aangifte doet, je krijgt het geld helaas in geen enkel geval terug omdat je het zelf hebt overgemaakt.

Waarschuwingen verspreiden

Om deze vorm van fraude zo snel mogelijk aan te kunnen pakken, gaat de helpdesk via social media extra waarschuwingen verspreiden en ook Facebook (de eigenaar van Whatsapp) gaat een actieve rol spelen om dit te verhelpen. Het beste advies: bel degene die om geld vraagt altijd op voor je het geld overmaakt. Dan kom je er al snel achter dat je niemand te pakken krijgt en het dus om een slimme truc gaat.

BEKIJK OOK: Zó weet je of iemand geld van je probeert te stelen via WhatsApp :

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock