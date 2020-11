In het nieuwe programma Over winnaars helpt Jamai Loman mensen met een beperking om hun grote wens te laten uitkomen. In de aflevering van woensdagavond is hij te zien met Yvonne. En de kijkers zijn diep ontroerd door haar verhaal.

Jarenlang liep de 28-jarige Yvonne met klachten. Tevergeefs ging ze van arts naar arts, op zoek naar de oorzaak van haar duizeligheid en het trekkende gevoel in haar nek. Telkens weer wordt ze naar huis gestuurd en krijgt ze te horen dat het wel over zal gaan. Maar helaas blijkt dat niet het geval. Na jaren aan medische onderzoeken, wordt vijf jaar geleden een hersentumor ter grootte van een tennisbal ontdekt bij Yvonne. Nét op het moment dat ze een grote reis naar Indonesië zou gaan maken met haar vriend.

Advertentie

Hersenletsel

De reis wordt geannuleerd en de hersentumor wordt met een ingrijpende operatie verwijderd. De operatie slaagt, maar Yvonne komt er niet klachtenvrij uit. Ze houdt ernstig hersenletsel over. Met Jamai Loman gaat ze daarover in gesprek in Over winnaars. “Ze hebben wel gezegd dat ik even moest revalideren. Ik dacht: na een jaartje ben ik wel weer de oude. Maar niet dus”, vertelt Yvonne. Zo heeft Yvonne nog altijd veel moeite met haar balans, haar spraak en haar motoriek. Ook heeft ze last van een chronisch vermoeidheidssyndroom. “Als ik veel prikkels krijg, of teveel doe ben ik bekaf.”