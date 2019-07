Je vriendin ten huwelijk vragen op een romantische plek? Dat leek de 26-jarige Joey uit Eindhoven maar wat saai. Hij besloot het spectaculairder aan te pakken en ging op zijn knieën tijdens een in scène gezette aanhouding.

Onvergetelijk

De politie in Eindhoven wilde hem wel helpen met zijn bijzondere aanzoek. “Ik kreeg dit idee jaren geleden en het is me altijd bijgebleven”, vertelt Joey aan Omroep Brabant. “Dit vergeet ze nooit meer. Ik wilde er iets onvergetelijks van maken.” En dát werd het.

Advertentie

Drugs

Joey bedacht een plan om zijn vriendin in de val te lokken. Samen met Sharida stapte hij in de auto om een hapje te gaan eten, maar op weg naar het restaurant werden ze staande gehouden. De politie had het vermoeden dat er ‘drugs’ in de auto lagen. Het koppel wordt gevraagd uit te stappen, zodat de agenten de auto konden doorzoeken.

Verrassing!

De twee moeten zich legitimeren en worden gefouilleerd. Dan vraagt een van de agenten of Joey de kofferbak open kan maken. “Laat jij je vriendin zien wat hierin ligt of moeten wij dat doen?” Je raadt het al: de kofferbak is leeg, op een doosje met een ring erin na. Amper bijgekomen van de schrik van de aanhouding antwoordt de 24-jarige Sharida gelukkig volmondig ‘ja’.

Het bijzondere aanzoek vond in maart al plaats, maar de beelden (die zijn gemaakt met de dashcams van de agenten) verschenen deze week pas online:

Ben je binnenkort te gast op een bruiloft? Wij hebben een aantal leuke feestjurken op een rij gezet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock & screenshot uit de video