Jonge vrouw overlijdt bij aanslag: "Ze was een fantastische moeder van onze 2 zoontjes"

Bij de aanslag in New York is een 31-jarige vrouw, Ann-Laure, uit België omgekomen.

Haar man Alexander Naessens vertelt nu zijn verhaal. “Ann-Laure Decadt is net 31 jaar geworden en was een fantastische echtgenote en de meest schitterende mama van onze 2 zoontjes, van drie maanden en 3 jaar oud”.