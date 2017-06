Bestelbus rijdt in op voetgangers bij Londense moskee

Londen is afgelopen nacht opnieuw getroffen door een afschuwelijke aanval. Een bestelbusje is op personen vlakbij een moskee in het stadsdeel Finsbury Park ingereden. Daarbij viel 1 dode en 10 gewonden.

De dader, een 48-jarige man, is door omstanders gepakt. Naar verluidt zouden er nog 2 andere daders gezocht worden, die zijn ontsnapt.

Hoewel het nog niet officieel bevestigd is, spreekt de Londense burgemeester Sadiq Khan van een terroristische aanslag. “Wie dit gedaan heeft, deed het om mensen te pijnigen en het is een terroristische aanval. Zo noemen we het net als in Manchester, Westminster en de Londen Bridge.”

De dakloze man in bovenstaande video schoot slachtoffers te hulp na de eerdere aanslag in Manchester.

Flauwgevallen bejaarde man

Volgens ooggetuigen reed het busje in op mensen die een flauwgevallen bejaarde man uit de moskee aan het helpen waren. Zo overtelt Atikur Arhman (41) aan de Daily Mail: “Een bejaarde man die net uit de moskee kwam, viel neer. Mensen waren hem aan het optillen. Het busje versnelde en reed over diezelfde helpende mensen heen, terwijl de man nog op de vloer lag. Twee mensen renden weg en een werd afgevoerd door de politie.”

‘Alle moslims vermoorden’

Abdulrahman Saleh Alamoudi is één van de personen die werd overreden. “Er reed een groot busje over eens heen”, vertelt hij aan BuzzFeed. “Gelukkig lukte het me te ontsnappen. Toen de man uit zijn busje kwam, greep ik hem. Hij schreeuwde: ‘Ik ga alle moslims vermoorden’ en sloeg om zich heen. Het lukte ons om hem op de vloer te krijgen. Toen zei hij: ‘Maak me dood, maak me dood’. Ik zei: ‘We gaan je niet vermoorden. Waarom heb je dit gedaan?’ Daar zei hij niks op.”

Ramadan

De Londense burgemeester roept mensen op op hun hoede te blijven. “We weten nog niet alle details, maar dit was overduidelijk een opzettelijke aanval op onschuldige Londenaren. Veel van hen waren hun gebeden aan het afronden in deze heilige maand van de Ramadan. Dit lijkt een aanval op een specifieke groep, maar net als de aanvallen in Manchester, Westminster en de Londen Bridge schaadt dit onze waarden van tolerantie, vrijheid en respect.”

Onveilig in Londen

Het is de derde aanslag in enkele maanden tijd in de Engelse hoofdstad. Eerder werd een bomaanslag gepleegd in Manchester en werden er op de Londen Bridge ook mensen aangereden door een bestelbus.

Omstanders van de derde vreselijke aanval kaarten aan zich flink onveilig te noemen in Londen. Zo vertelt omstander Jamal (21): “Vreselijk wat er gebeurt. Ik ben gewoon bang voor wat er morgen gaat gebeuren. Het is 100 procent niet veilig in Londen. Ik durf mijn huis nu eigenlijk niet uit te komen en weet niet of ik morgen nog leef, het is eng.” En ooggetuige Fabian Santana (22): “Londen is sinds de afgelopen weken niet veilig. Ik zou liever uit Londen vertrekken.”

Bron: Daily Mail, BuzzFeed. Beeld: ANP