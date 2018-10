Overlevende aanslag Londen: 'Mijn man offerde zijn leven op voor mij'

Melissa en Kurt Cochran waren vorig jaar op een romantisch tripje naar Londen om hun 25-jarige huwelijk te vieren toen het noodlot vreselijk toesloeg. Een terrorist reed willekeurige voorbijgangers aan op de Westminster Bridge. Kurt overleefde de aanslag niet.

Melissa heeft voor het eerst sinds het afschuwelijke voorval een interview gegeven met de BBC. Daarin vertelt de Amerikaanse hoe haar man haar opzij duwde toen de Hyundai Tucson in volle vaart op hen af denderde. “Ik hoorde een motor aanzwellen, herinner me hoe ik over m’n schouder keek en alleen de motorkap zag. De rest weet ik niet meer. Kurt duwde me opzij. Hij offerde in feite zijn leven op voor dat van mij”, vertelt de emotionele weduwe.

Melissa is totaal niet verrast door de heldhaftige actie van haar man. “Kurt zou dat eerlijk gezegd voor iedereen hebben gedaan. Ik stond toevallig naast hem, maar als er een compleet vreemde naast hem stond, zou hij hetzelfde hebben gedaan.”

Slachtoffers

De weduwe uit haar medeleven naar alle andere slachtoffers van de aanslag. “Ik wil mijn diepste liefde en compassie uitspreken naar de slachtoffers en naar iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft na de aanslag. Ik wil ook mijn medeleven uitspreken naar iedereen die de gebeurtenissen opnieuw moest herleven door te getuigen. Ik weet dat dat voor sommige mensen heel zwaar is geweest.”

Schok

Ze uit zelfs haar medeleven richting de familie van de terrorist. “Ik heb begrepen dat zij zijn geloof niet steunden en de schok voor hen net zo groot was toen dit gebeurde. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe hartverscheurend het moet zijn wetende dat je vader of echtgenoot tot zoiets in staat is. In mijn hart weet ik dat liefde altijd wint.”

