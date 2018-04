Nederlandse ooggetuige aanslag Münster: "De auto kwam als een grasmaaier het terras opvegen"

Bij de aanslag in de Duitse stad Münster zijn zeker drie doden en dertig gewonden gevallen, waaronder twee Nederlanders. Dick zag het allemaal gebeuren.

“Het was eerst stil en toen begonnen mensen te gillen en te krijsen”, vertelt hij aan Hart van Nederland over het huiveringwekkende moment van de aanslag.

Zelfmoord

Een 48-jarige bestuurder genaamd Jens R. reed gister met een busje in op een terras in Münster, Duitsland. Hij pleegde daarmee zelfmoord en ontnam daarbij ook de levens van drie anderen én veroorzaakte zeker dertig gewonden – waaronder twee Nederlanders. Eén van hen ligt in kritieke toestand.

Machteloos

“De auto kwam als een soort grasmaaier het terras opvegen, en kwam vijf meter voor mij tot stilstand”, omschrijft Dick aan Hart van Nederland. Mensen begonnen te vluchten, “omdat ze waarschijnlijk bang waren dat er een auto in de bom zat. (…) Er lagen mensen voor, er lagen mensen naast.” Pure machteloosheid, is wat hij voelde. “Ik heb geen ehbo-diploma, helemaal niks.” Het enige wat hij kon doen, was 112 bellen en tafels en stoelen aan de kant gooien voor de hulptroepen.

Mazzel

De schrik zit er natuurlijk flink in bij Dick. “Ik heb gisteravond niet gegeten, mijn hoofd stond er helemaal niet naar.” Hij beseft ook dat het voor hem heel fout af had kunnen lopen. “Als er explosieven waren afgegaan, dan was ik er ook geweest. Ik heb in zekere zin mazzel gehad.”