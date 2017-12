Diana (55) waarschuwt baasjes: "Ze vielen mij en m'n hondje zomaar aan"

Haar hondje uitlaten is iedere dag weer een geluksmoment voor de zieke Diana Naumann. Maar nu durft ze de straat eigenlijk niet meer op. “Ze vielen mij en m’n hondje zomaar aan.”

Op klaarlichte dag vielen 2 mannen en 1 vrouw Diana aan tijdens haar blokje om met haar hondje Cerra, een shih tzu. Nu waarschuwt ze alle andere hondeneigenaren.

Chemokuren

Diana is in herstel van een intens traject aan chemokuren in haar strijd tegen kanker. Naast haar gezin en kleinkinderen vindt ze grote steun in hondje Cerra: “Als ik pijn heb, springt ze op schoot. En buiten wandelen doet me goed”, vertelt ze het AD.

Gebrekkig Nederlands

Dinsdagochtend liep ze dan ook met het beestje over straat in Dordrecht, nadat ze haar kleinkinderen naar school had gebracht. Op een gegeven moment sprak een vrouw haar in gebrekkig Nederlands aan. Of ze de hond even mocht aaien. “Ik voelde me er onbehaaglijk bij, dus greep ik Cerra vast en vroeg haar door te lopen.”

Mes

En toen ging het heel erg mis. Diana herinnert zich niet veel meer van de aanval, maar weet nog wel dat de vrouw hoogblond was en de 2 mannen die er bijkwamen blank en aan de kleine kant waren. Diana werd geslagen, maar voelde daar door de morfine die ze slikt niks van. Ook herinnert ze zich nog een mes, waarna ze het op een rennen zette.