Een man in Mexico vroeg zijn vriendin op een podium, omringd door publiek, ten huwelijk. Helaas níet tot blijdschap van zijn vriendin, want zij zorgde voor een slechte afloop van het verhaal.

Daar stond de man, met een bos bloemen, een ring en twee muzikanten. Had hij even niet zien aankomen dat het antwoord ‘nee’ zou worden.

De dame pakte de rozen nog wel aan, maar schudde vervolgens met een hand voor haar mond nee. Nadat ze het podium huilend verliet, legde ze de rozen neer en kon de jongeman niets anders doen dan met zijn hoofd gebogen achterblijven.

Het is niet bekend hoe het is afgelopen met de twee.

