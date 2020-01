Aart Staartjes (81) ernstig gewoond geraakt bij ongeluk

Aart Staartjes is vrijdagavond ernstig gewoond geraakt bij een verkeersongeluk in Leeuwarden. De acteur zou tijdens een botsing met een auto uit zijn brommobiel zijn geslingerd.

Staartjes is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Helaas is er op dit moment nog niks bekend over de toestand van de acteur. Ook de oorzaak van het ongeluk is onduidelijk.

Hulpdiensten snel ter plaatse

Staartjes woont al enige tijd in het Fries dorp Dronryp, tussen Leeuwarden en Franeker. Hulpdiensten, waaronder het personeel van een traumahelikopter, waren snel ter plaatse.

Sesamstraat

De 81-jarige acteur is vooral bekend van zijn rol als Meneer Aart uit Sesamstraat. Ook bedacht hij kinderprogramma’s als De Film van Ome Willem en De Stratemakeropzeeshow.

Bron: NOS. Beeld: Brunopress