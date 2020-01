Aart Staartjes (81) overleden

Aart Staartjes is vandaag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan zijn verwondingen van een ernstig ongeluk.

De Sesamstraat-acteur werd donderdag naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Hij zat in een brommobiel toen hij in botsing kwam met een voertuig. Vervolgens werd hij uit de brommobiel geslingerd.

Sesamstraat

Veel mensen kennen de tv-maker als meneer Aart uit Sesamstraat. In de jaren 70 en 80 was hij medeverantwoordelijk voor spraakmakende jeugdseries als De Stratemakeropzeeshow, J.J De Bom voorheen de Kindervriend, De Film van Ome Willem en Het Klokhuis. Ook speelde hij in tv-series en was hij bijna 20 jaar gastheer bij de landelijke intocht van Sinterklaas.

‘Het is eindig’

Eerder vertelde de acteur in het programma Sterren op het doek niet bang te zijn voor de dood. Hij bekende destijds een beroerte te hebben gehad. “Sindsdien neem ik elke dag trouw mijn bloedverdunner in. De dood is wel het minste wat ik vrees. Maar dat ik invalide word, dat lijkt me erg.” Het televisie-icoon vertelde ook dat hij ‘voelde’ dat de dood dichterbij kwam. “Het is eindig, dat voel ik. Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit. Als je 81 bent zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein.”

Hij woonde sinds een aantal jaar met zijn vrouw Hanna in Friesland.

Bron: NOS.nl. Beeld: Brunopress