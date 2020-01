Televisie-icoon Aart Staartjes in besloten kring begraven

Een verdrietige dag in het Friese dorpje Dronrijp. Daar is Sesamstraat-icoon Aart Staartjes vrijdagmiddag in besloten kring begraven.

De acteur raakte een week eerder ernstig gewond bij een verkeersongeluk in Leeuwarden. Zijn brommobiel botste tegen een auto op, waarna hij uit zijn voertuig zou zijn geslingerd. Staartjes is toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar 2 dagen later.

Herdenkplek voor Aart Staartjes

De uitvaart vindt vrijdagmiddag in besloten kring plaats. Er komt geen groot, publiek afscheid. Wel heeft de bibliotheek van Dronrijp een plek ingericht om Aart Staartjes te herdenken. Mensen kunnen er bloemen neerleggen en een concoleanceregister tekenen. Die mogelijkheid is ook in museum Beeld en Geluid in Hilversum.

Op de beelden van NOS is te zien dat een deel van de bewoners de vlag halfstok heeft gehangen voor het afscheid:

De meeste mensen zullen de tv-maker kennen door zijn rol als meneer Aart uit Sesamstraat. Maar Staartjes was ook medeverantwoordelijk voor diverse jeugdseries, waaronder De Stratemakeropzeeshow en De Film van Ome Willem. Daarnaast was hij bijna 20 jaar gastheer bij de landelijke intocht van Sinterklaas.

