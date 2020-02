Gimme Gimme Gimme: ABBA-lid hint op nieuwe muziek in het najaar

In de afgelopen jaren kwamen er nog wel wat verzamelalbums uit met muziek van Abba, maar nieuwe muziek hebben fans al lang niet gekregen. Daar kan later dit jaar weleens verandering in komen.

In een interview met de fansite ABBATalk onthulde bandlid Benny Andersson afgelopen week namelijk dat de band bezig is met nieuwe muziek. Dat kondigden ze in 2018 ook al aan, maar sindsdien was het stil rondom de band. Nu lijkt het toch echt te gaan gebeuren.

Na de zomer

“Ze komen eraan”, zei Benny Andersson in het gesprek. “Dit jaar. Ik denk na de zomer.” Een datum durfde hij nog niet met zekerheid te zeggen, hij durfde dan ook niet te beloven dat het echt dit jaar komt. “Je moet niets beloven, maar als het aan mij ligt, komt het in september”, sloot hij af. Hopelijk denken de andere bandleden daar ook zo over!

Bron: Abbatalk.com. Beeld: Brunopress