Dít is waarom de naam 'Máxima' met een accent wordt geschreven

Maxima en Máxima: een klein doch groot verschil.

Het is voor ons maar wat duidelijk dat we haar naam met een accent schrijven. Maar waarom doen we dat eigenlijk, vroegen wij ons af.

Spanje en Nederland

Máxima is een Spaanse naam en is het accent daar om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt. Spaanse namen die eindigen op een klinker hebben normaal gesproken het accent op de voorlaatste lettergreep. Dan zou onze koningin dus in Spanje, zonder accent, Max-ie-ma heten. Het kleine streepje doet een hoop.

Gekregen

Maar is het in het Nederlands wel nodig, zo’n tekentje op de letter ‘a’? Zonder accent aigu wordt de naam in onze taal al goed uitgesproken. Tja, als je het gewoon leest als Maxima, dan kun je het amper verkeerd uitspreken. Maar een naam is een naam en die wordt in ieder land geschreven zoals de naamdrager die zelf schrijft.

Kortom: Máxima zou haar naam moeten veranderen om in onze taal opeens Maxima te heten. En dat heeft ze niet gedaan.

Bron: Genootschap Onze Taal. Beeld: ANP