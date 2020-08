Froukje de Both geeft kijkje achter de schermen bij nieuwe ‘Eigen huis & tuin’

Vanaf 31 augustus kunnen we kijken naar het vernieuwde Eigen huis & tuin met Froukje de Both als presentatrice. De opnames zijn van start gegaan en Froukje geeft alvast een kijkje achter de schermen.

Onder de naam Eigen huis & tuin: lekker leven is het programma in een nieuw jasje gestoken. Zo komen er nieuwe thema’s aan bod zoals koken, beauty en vrije tijd. Boer Tom de Groot en kok Hugo Kennis zijn naast presentatrice Froukje de Both vaste gezichten in het programma.

Achter de schermen bij Eigen huis & tuin

Op Instagram plaatst Froukje een foto op de set, waarop ook de mannen te zien zijn. Ze schrijft erbij: “Het gaat beginnen! Vandaag persfoto’s en wat promo’s gemaakt vanuit de boerderij in de Bilt. Samen met die leuke Hugo Kennis en Tom de Groot.”