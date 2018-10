Déze acteur gaat GTST binnenkort verlaten

We weten allemaal dat het in Meerdijk nóóit saai is. Dan komt er weer een nieuwe inwoner bij en het andere moment verlaat weer iemand de soap.

Helaas is het dat laatste opnieuw het geval. Maar niet getreurd: een andere acteur neemt zijn rol gewoon over.

Q

Acteur Max Willems verlaat de soap, maar zijn personage Q blijft gelukkig gewoon in Meerdijk wonen.

Hint

Afgelopen zomer maakte Max Willems bekend dat hij de soap wilde verlaten, maar aangezien zijn personage zo populair is en een vaste waarde is geworden in Meerdijk, hebben de makers besloten Q in de serie te houden. Dus gingen ze in stilte op zoek naar een goede vervanger. Toch heeft Max zelf op Instagram deze zomer al een hint gegeven. “Laat het nieuwe seizoen maar beginnen! Seizoen 29 belooft heel veel nieuws voor iedereen, zeker ook voor Q”, schreef hij toen bij zijn castfoto.

Genoeg ervaring

Q is een hyperintelligente jongen, die een tikkeltje onhandig is op sociaal gebied. Je moet van goede huize komen wil je dit personage perfect neer kunnen zetten. Volgens Televizier hebben de makers gekozen voor Giovanni “Gio” Kemper. Deze 27-jarige zanger, danser en acteur was in 2013 finalist in de talentenshow So you think you can dance en heeft onder andere al gespeeld in musicals als Miss Saigon, The Lion King, Aladdin en Peter Pan. Ook heeft hij een van de hoofdrollen in de Belgische jeugdserie Nachtwacht.

Vaker gebeurd

Het is niet de eerste keer dat een personage ineens door een andere acteur gespeeld wordt. Zo vervangt actrice Melissa Drost Inge Schrama als Sjors Langeveld en aan het begin van het 29e seizoen nam Floris Bosma de rol van Rover Dekker over van Buddy Vedder. Het zal voor de fans even wennen zijn, maar dat zal ook dit keer vast wel goed komen.

Bron: Televizier. Beeld: ANP