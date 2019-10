Déze knappe acteur ziet een comeback in 'GTST' wel zitten

Met zijn verschijning als Carlos in Goede tijden, slechte tijden deed hij heel wat vrouwenharten sneller kloppen, maar toch verdween Joey Ferre (29) al na 3 maanden uit de soap. Gelukkig blijkt er nog een beetje hoop te zijn voor zijn al zijn vrouwelijke fans: de acteur sluit een terugkeer in Meerdijk namelijk niet uit.

Joey is momenteel samen met Manuel Broekman en Kris Kross Amsterdam aan het werken aan nieuwe muziek, maar dat betekent niet dat zijn carrière als acteur volledig voorbij is.

Advertentie

Focus op muziek

Joey laat aan RTL Boulevard weten dat de kans op een terugkeer in GTST er best in zit. “Wat de toekomst gaat brengen en ook op Meerdijk, dat weet ik niet”, zo vertelt hij. “Het zou zo kunnen dat ik ooit mijn koffers pak en op een feestje draai in Meerdijk.” Volgens Joey waren zowel hij als de makers van GTST érg enthousiast over zijn rol, maar ligt zijn focus momenteel gewoon vooral op zijn muziek. Er is dus nog hoop.

Nina

Als Carlos inderdaad terugkeert in Meerdijk, dan zal dit vooral het leven van Nina even op z’n kop zetten. Toen zij met geheugenverlies in Spanje strandde en Carlos daar ontmoette, werd ze stapelverliefd op hem. Maar eenmaal terug in Meerdijk, kwamen haar herinneringen aan en gevoelens voor Bing weer terug. Carlos probeerde het ook in het soapdorp nog met Nina voort te zetten, maar haar hart lag toch echt bij Bing. Maar wie weet, als hij zijn gezicht weer laat zien…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Die Jägerbar (@diejagerbar) op 17 Nov 2018 om 7:49 (PST)

Libelle TV sprak Joey Ferre bij de perspresentatie van GTST, toen hij nét zijn opwachting in de soap maakte:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL