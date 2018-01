Déze acteur is vanaf volgende week ook te zien in GTST

De afgelopen maanden is het een komen en gaan in GTST. Vertrouwde personages namen afscheid en daar kwamen nieuwe acteurs voor terug. Volgende week maken we weer kennis met een nieuwe inwoner van Meerdijk.

Vanaf vrijdag 2 februari is Mees Maes te zien in de soap de zoon van Jan Maes. Jan Maes werd vermoord in de soap, maar het is niet bekend wie de dader is. Of er met de komst van Mees meer bekend wordt, moet nog blijken.

Luuk

De rol van Mees wordt gespeeld door de 18-jarige acteur Luuk van Leeuwen. Luuk speelde eerder in jeugdseries als SpangaS en ’t Klokhuis.

#GTST Nieuws: Luuk van Leeuwen speelt rol van Mees: de zoon van Jan Maeshttps://t.co/REnZm01C9f pic.twitter.com/acqMhMFVyT — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 25 januari 2018

We krijgen dus weer een nieuw rolletje in GTST: Mees Maes, de zoon van Jan. Zoë komt hem tegen in Boks. Iemand die ze liever zou ontlopen.. #GTST #volgendeweek #vrijdag — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 25 januari 2018

🤔 Een bericht gedeeld door Luuk van Leeuwen (@akaluuk) op 21 Okt 2017 om 3:42 (PDT)

