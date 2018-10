Wat jammer: déze acteur gaat GTST nu al verlaten

In september kwam GTST met het goede nieuws dat maar liefst vier knappe mannen naar Meerdijk zouden komen. Maar de fans zijn nu alweer in rep en roer, want na twee maanden heeft dít personage de soap al verlaten.

De andere drie knappe nieuwkomers zijn Floris Bosma, Dorian Bindels en Roel Dirven.

Joey Ferre kroop de afgelopen twee maanden in de huid van Carlos Ramirez. Nina Sanders (Marly van der Velden) viel als een blok voor de Spaanse knapperd. Maar ondanks dat Nina een relatie met de aantrekkelijke wijnhandelaar wel zag zitten, moest Carlos daar niets van hebben. Hij besluit dan ook terug te gaan naar het zonnige Benalmádena.

Van korte duur

“Het klopt dat Carlos weer terug naar Spanje is. Nina wil het weer gaan proberen met Bing. Het verhaal kan natuurlijk nog alle kanten opgaan, maar voorlopig blijft Carlos in Spanje”, laat EndemolShine weten aan RTL Boulevard. De soapcarrière van Joey was dus maar van korte duur.

Hangende pootjes

Nu Carlos naar Spanje is vertrokken, is Nina maar met hangende pootjes teruggekeerd naar haar echtgenoot Bing. Maar de vraag is: zit Bing daar wel op te wachten? Het blijft nog even spannend in Meerdijk…

Libelle TV Joey Ferre en de andere nieuwe acteurs bij de seizoenspremière van GTST:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP.