Déze acteur keert na 20 jaar terug in 'GTST': "Hij gaat Meerdijk opschudden"

Het is een komen en gaan in GTST. Na de exit van Britt Scholte en Floris Bosma, is nu juist de terugkomst van een acteur in Meerdijk bekendgemaakt.

Niet alleen Wilbert Gieske (Robert) verschijnt binnenkort weer in het soapdorp…

Cas Jansen

Ook Cas Jansen maakt zijn rentree. Kennen we die inmiddels 42-jarige soapie nog? Hij speelde van 1996 tot 1999 Julian Verduyn, die de serie verliet omdat hij met Jessica Harmsen (Katje Schuurman) op wereldreis ging. “Julian is back en hij gaat Meerdijk behoorlijk opschudden”, vertelt Cas aan RTL Boulevard. “Er gaan heel veel spannende dingen gebeuren.”

Ook een comeback voor Katja Schuurman?

Of dit betekent dat Katja Schuurman binnenkort ook weer verschijnt in Meerdijk, is niet bekend. Maar Katja vertelde eens in Koffietijd dat ze een eventuele terugkomst van Jessica best wel ziet zitten. Wie weet…

Minder jonge serie

Volgens RTL Boulevard worden er momenteel meerdere acteurs die vroeger in GTST gespeeld hebben gebeld. Dit strookt met het plan om de serie minder jong te maken. Volgens RTL-baas Peter van der Vorst herkent de oudere kijkers zich door de vrij jonge vast niet meer in de personages. Daar wordt nu dus duidelijk iets aan gedaan.

Ook Aukje van Ginneken zou bést willen terugkeren in GTST:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP