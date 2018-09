'Pretty Woman' acteur Richard Gere om bijzondere reden in Nederland

We kennen hem natuurlijk allemaal uit de filmklassieker ‘Pretty Woman’: Richard Gere. De inmiddels 68-jarige Amerikaanse acteur was dit weekend met zijn vrouw Alejandra Silva in Nederland om een wel héél bijzondere reden.

Het echtpaar had een ontmoeting met de dalai lama. Tijdens het gesprek onthulden ze aan de geestelijk leider van het Tibetaanse volk dat ze een kindje verwachten. De dalai lama reageerde verheugd en gaf het ongeboren kind meteen een zegen.

Speciaal moment

Op een foto die Silva op Instagram zette, is te zien hoe de Tibetaan zijn hand op haar buik legt terwijl Gere toekijkt. “Een heel speciaal moment. Nog maar een paar minuten geleden hebben we de zegen gekregen voor het kostbare wat ons te wachten staat”, schrijft de Spaanse dertiger bij de foto. “We konden het niet aankondigen voordat we het de dalai lama hadden verteld.”

Derde huwelijk

Het gerucht dat er een baby op komst is voor Gere en de 33 jaar jongere Silva, ging al een tijd rond. Het paar trouwde begin april. Het is het derde huwelijk voor de Amerikaanse acteur, die eerder getrouwd was met model Cindy Crawford en actrice Carey Lowell. Met Carey kreeg hij een zoon, de nu achttienjarige Homer.

Bron: ANP. Beeld: Instagram.