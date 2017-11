Déze acteur gaat na 2 jaar stoppen met Goede Tijden, Slechte Tijden

Vorige week maakte Bart Oomen bekend dat hij stopt met de rol van Bill in Goede Tijden, Slechte Tijden en vandaag maakt nóg een acteur bekend te stoppen met de soap.

Jord Knotter heeft na 2 jaar besloten om te stoppen met zijn rol in GTST. De 28-jarige acteur speelt de rol van Job Zonneveld in de soap. In een gesprek met RTL Boulevard vertelt hij dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Wat die uitdaging precies is, vertelt hij vanavond in de uitzending.

Deze trui van Job uit GTST is te koop voor het supertoffe @buddyfilmproject op @sale4charitynl • wil jij deze trui? Check dan deze link: https://www.sale4charity.nl/buddy-film-project/buddy-film-project/gtst-trui-van-jord-knotter-13900.html Een bericht gedeeld door Jord Knotter (@jordknotter) op 29 Jun 2017 om 8:13 PDT

Bron: NU.nl. Beeld: ANP.