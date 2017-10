Déze acteur stopt volgende week met zijn rol in GTST

In Meerdijk is het vaak een komen en gaan.

Nu is bekend geworden dat er weer een acteur de soap gaat verlaten.

Weg

Bart Oomen stopt na een jaar in GTST te hebben gespeeld met de rol van Bill Norris. “Ik vond het hartstikke leuk om deze rol zo lang te mogen spelen”, laat hij weten aan RTL Boulevard. Hij blijft lekker druk bezig: “Vanmiddag heb ik een auditie en verder ga ik rustig door met schrijven en regisseren”.

Wat er precies gebeurt in de soap? Afgelopen zomer werd na de cliffhanger bekend dat Maxime Sanders de brand niet heeft overleefd. Bill is hier kapot van en vertrekt daarom voor ‘altijd’ naar Canada. Je weet maar nooit of ‘ie nog eens terugkomt in de serie.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP