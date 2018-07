Deze acteur verlaat Goede Tijden Slechte Tijden

Het zijn slechte tijden voor GTST, de ene na de andere acteur stapt uit de serie. Deze keer heeft een acteur die er al 7 jaar zit besloten te vertrekken uit Meerdijk. “Ik heb het enorm naar mijn zin bij GTST . Ik ben altijd helemaal voor de rol gegaan, maar er zijn veel meer dingen die ik kan en wil doen: schrijven, het theater in en muziek maken”, vertelde Guido bij RTL Boulevard . (Tekst gaat door onder de foto) Guido Spek, de acteur die het personage Sjoerd Bouwhuis speelde, wil zich meer ‘op nieuwe avonturen gaan richten’.GTST

Het was geen overhaaste beslissing voor de 28-jarige acteur. Vorig jaar al besloot hij op een bijzondere plek te willen stoppen met zijn rol in de langstlopende soap van Nederland. “Ik lag in bad in een huisje in de bergen en had al een week niet meer naar sociale media gekeken. Dan komen de ideeën.”