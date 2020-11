Ahh: déze acteur verlaat ‘GTST’ binnen nu en een paar weken

Het is een komen en gaan in Meerdijk en ook dit seizoen verlaat een populair personage de soap GTST. Alkan Çöklü kroop jaren lang in de huid van Amir Nazar, maar de koek is op.

Dit maakt hij door middel van een video bekend in RTL Boulevard.

“Het is waar dat Amir Meerdijk gaat verlaten. Na drieënhalf jaar vonden de schrijvers dat het verhaal wel is verteld, en dat vond ik ook”, zegt de acteur in een persoonlijke video. “Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik wil iedereen bedanken. Dat betekent wel dat er kans is voor nieuwe rollen en projecten.”

Vaste cast

De acteur was sinds 2017 te zien in Goede tijden, slechte tijden als Amir Nazar. Amir is een man met een turbulent verleden. Hij was arts in Afghanistan en leefde daar met zijn vrouw en familie, tot de oorlog daar hem dwong om te vluchten naar Nederland. Het was de bedoeling dat Amir maar tijdelijk in Meerdijk zou blijven. “De rol zou eigenlijk maar tijdelijk zijn, maar na drie weken draaien moest ik op gesprek komen en toen werd me gevraagd of ik het leuk zou vinden om in de vaste cast te komen”, vertelde hij eerder in een interview met Libelle.



Drukke agenda Zijn vertrek bij GTST betekent natuurlijk niet hij bij de pakken gaat neerzitten. “Ik ben momenteel bezig om mijn tweede korte film te schrijven. Ik ga jullie ontzettend missen. Ik ben nog tot half november te zien, dus no worries.” Dit bericht bekijken op Instagram Breaking news vanuit Meerdijk. 😱 #rtlboulevard #gtst Een bericht gedeeld door RTLBoulevard (@rtlboulevard) op 5 Nov 2020 om 10:25 (PST)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL | Geert de Lange