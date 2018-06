Acteurs 'De Luizenmoeder' vertellen in 'Jinek' over het tweede seizoen van de serie

‘De Luizenmoeder’ heeft gisteren de Zilveren Nipkowschijf voor beste televisieprogramma van het jaar geworden. ’s Avonds zaten de acteurs bij Eva Jinek aan tafel om over de prijs én het nieuwe seizoen te praten.

Na het succes van het eerste seizoen kon een vervolg voor De Luizenmoeder natuurlijk niet uitblijven. De schrijvers van het programma zijn op dit moment druk bezig met het nieuwe seizoen en dat belooft weer hilarisch te worden. “We hebben heel veel ideeën”, vertelde schrijver en acteur Diederik Ebbinge. “We lachen veel en hebben er ontzettende veel zin in. Het is een heerlijk idee dat dingen die je nu bedenkt maandagochtend bij de koffieautomaat besproken worden. Dat is voor ons weer een reden om er nog een schepje bovenop te doen.”

Ontwikkeling

Ilse Warringa, beter bekend als juf Ank, voegt daar aan toe: “We voelen geen druk, we doen gewoon precies wat we vorig jaar ook deden.” Eva wilde natuurlijk graag wat meer details over het nieuwe seizoen weten en probeerde daar bij actrice Jennifer Hoffman achter te komen. Op de vraagt wat er met haar personage Hannah gaat gebeuren, antwoordde ze: “Dat weet ik dus niet, maar volgens mij gaat ze in de ouderraad”. De twee schrijvers naast haar bevestigen dat niet, maar zeggen dat ze ‘een ontwikkeling’ door gaat maken.



Beeld: ANP/KRO-NCRV.