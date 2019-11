Zó zien de acteurs van 'M*A*S*H' er nu uit

Ken je de avonturen in de serie M*A*S*H nog? Stoere artsen en militairen van een veldhospitaal gingen tijdens de Koreaanse Oorlog in de jaren 50 op pad.

Niet alleen zagen we welke fratsen de militairen uithaalden, ook kregen we te zien wat de realiteit van de oorlog was. De serie werd in Nederland door de AVRO uitgezonden tussen 1972 en 1983 en is daarna nog herhaald door commerciële omroepen.

Daardoor reist de vraag: hoe zien de acteurs er anno 2019 uit? We blikken eerst terug met een foto uit M*A*S*H, daarna hoe ze er nu uitzien.

Alan Alda

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LorettaSwit (@lorettaswit) op 11 Okt 2019 om 4:17 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Alan Alda Clear+Vivid Podcast (@clearandvivid) op 5 Nov 2019 om 11:34 (PST)

Loretta Swit

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LorettaSwit (@lorettaswit) op 8 Nov 2019 om 6:05 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LorettaSwit (@lorettaswit) op 9 Apr 2019 om 7:06 (PDT)

Gary Burghoff

#HappyBirthday to #GaryBurghoff, most famous for his role as CPL. Walter Eugene “Radar” O’Reilly on #MASH, btd 1943. pic.twitter.com/Kl1Lvy1DMH — Silver Age Television 📺 (@SilverAgeTV) May 24, 2019

Mike Farrell

#HappyBirthday to #MikeFarrell, known best for his role as Capt. B.J. Hunnicutt from 1975-83 on the CBS comedy-drama series #MASH, btd 1939. pic.twitter.com/M56hIMD1Be — Silver Age Television 📺 (@SilverAgeTV) February 6, 2019

Jamie Farr

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door History Daily (@historydailypix) op 15 Nov 2018 om 8:23 (PST)

Wishing a VERY happy birthday to Jamie Farr today! 🥳🎉 pic.twitter.com/TSANujWHMK — Toledo Mud Hens (@MudHens) July 1, 2019

Dat is even wennen! Ook benieuwd hoe de voormalige cast van ‘Beverly Hills 90210’ er nu uitziet?

Beeld: ANP