Weer groot succes voor ludieke actie Arjan Lubach

Kijkers van het programma Zondag met Lubach werden zondagavond opgeroepen om een eigen ‘VVD-steunposter’ te maken. Het blijkt dat deze oproep van presentator Arjan Lubach zijn vruchten heeft afgeworpen, want slechts een etmaal later hebben meer dan 100.000 mensen een poster gemaakt.

Arjan zou Arjan immers niet zijn als de ludieke actie geen groot succes zou worden.

VVD-steungenerator

Zondagavond initieerde Arjan Lubach de ‘VVD-steungenerator’. De reden? De reacties van VVD-kamerleden op de stikstofprotesten van de boeren en de bouwers. Tijdens die protesten prezen diverse VVD-parlementariërs in blogs en online berichten de demonstranten. Zij stelden dat ze het vervelend vinden dat deze groepen gebukt gaat onder de regels van het kabinet.

Website

In zijn programma stelde Arjan Lubach grappend dat de steunbetuiging erg vreemd is, omdat de VVD zélf in het kabinet zit. En dus speelde hij hier briljant op in, door de website VVDsteun te lanceren. Op deze website kan iedere Nederlander voortaan zijn eigen obligate steunbetuiging voor zichzelf maken.

Trending

En dat is dan ook massaal gedaan, zo blijkt nog geen 24 uur later. De hashtag #vvdsteun is inmiddels trending. En op Twitter delen velen hun eigengemaakte VVD-steungenerator poster. De VVD zélf heeft echter nog niet op de ludieke actie van Arjan Lubach gereageerd.

De VVD steunt alles en iedereen: https://t.co/f9424RKIpb. Maak een VVD-steunposter voor je eigen beroepsgroep op https://t.co/JHTv4wVCET. #ZondagMetLubach pic.twitter.com/HP5AVc2oXc — Zondag met Lubach (@zondagmetlubach) November 3, 2019

Ik voel me nu al een stukje meer gesteund #vvdsteun pic.twitter.com/2HniiD29aX — Fadi van der Hey Gurl🏳️🌈 (@fvanderheygurl) November 4, 2019

Bron en beeld: ANP