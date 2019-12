Stiekeme actie van Shary-An wordt niet gewaardeerd door kijkers Expeditie Robinson

Expeditie Robinson 2019: bijna is het 20e seizoen afgelopen. Volgende week zien we de halve finale.

Toch zijn kijkers dit jaar redelijk verdeeld.

Er klinkt veel negatief geluid op Twitter. Kijkers zijn het niet bepaald eens met de actie van Shary-An. Zij en Eva willen namelijk weten hoeveel extra stemmen Awkwasi heeft. En dat vragen ze niet aan hem, ze gaan achter zijn rug om in zijn rugzak zoeken. ‘Dit mag allemaal? Waar zijn de regels?’, klinkt het massaal op Twitter na de stiekeme actie.

Ik vond Shary altijd een leuke meid maar nu vind ik haar een achterbakse trut. En daar da mag allemaal maar. Geen regels meer bij #ExpeditieRobinson nou volgend seizoen sla ik gewoon helemaal over.

Vraag me af of Shary ann trots op zichzelf zou zijn als ze de expeditie wint. Afkijken, valsspelen, aan mensen hun spullen zitten. Even serieus als je op die manier wint dan kan je er toch niet blij mee zijn. #ExpeditieRobinson

