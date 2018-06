Actrice beschuldigt bekende komiek van jarenlang misbruik

De Amerikaanse actrice Chloe Dykstra heeft een boekje open gedaan over het jarenlange seksuele en emotionele misbruik door haar ex, een beroemde Amerikaan. Hoewel ze de man niet bij naam noemt, weet iedereen zeker dat het om komiek en acteur Chris Hardwick gaat.

Ook Hardwick voelde zich duidelijk aangesproken, en heeft inmiddels gereageerd op de heftige beschuldigingen.

Alcoholverbod

Chloe Dykstra schrijft in haar blog op Medium dat ze jarenlang werd gedomineerd door haar ex-vriend. Ze moest naar eigen zeggen elke avond thuisblijven, kreeg een alcoholverbod en mocht niet spreken in het openbaar. Hoewel ze de man niet bij naam noemt, zegt ze dat het om een ‘matig succesvol podcaster’ gaat, die CEO werd van zijn eigen bedrijf en die bijna 20 jaar ouder is dan zij.

Nachtmerrie

De actrice geeft toe dat ze er zelf voor koos om mee te gaan in zijn dominante houding. ‘’Hij kwam net uit een lange relatie en ik dacht dat hij het emotioneel moeilijk had. Dat was een grote vergissing. Als de camera’s op ons gericht waren, was hij een echte prins. Maar zodra ze uitstonden, was hij een nachtmerrie.’’

Seksueel misbruik

Volgens Dykstra werd ze jarenlang seksueel misbruikt. “Ik moest klaarliggen voor hem als hij thuiskwam van zijn werk”. Als ze weigerde, dan werd hij boos. Omdat hij had verteld dat zijn vorige relatie was stukgelopen door een gebrek aan seks, durfde ze hem niet weigeren ‘uit angst hem te verliezen’.

Bizarre eisen

“Ik verloor mezelf, mentaal en fysiek. Ik viel 7 kg af in enkele weken tijd, begon mijn haren uit te trekken en moest extensions laten zetten om dat te verbergen.” De eisen van haar vriend werden steeds gekker. Zo mocht ze niet meer spreken in zijn aanwezigheid, tenzij ze zelf werd aangesproken. “Ik zweefde door het leven als een geest. Ik probeerde zo lang mogelijk uit te slapen zodat mijn dagen korter waren. Ik hield op te bestaan.’’

Zwarte lijst

Na jarenlang gedomineerd te worden, verzamelde ze uiteindelijk de moed om bij hem weg te gaan. Het model had iemand anders ontmoet en besloot dit eerlijk op te biechten. Hoewel hij haar vergaf, weigerde hij haar los te laten. Volgens Dykstra belandde ze na de relatie op een zogeheten ‘zwarte lijst’ in Hollywood, waarna ze nooit meer aan de bak kwam.

Afsluiting

Toen ze op het punt stond zelfmoord te plegen, besloot ze in therapie te gaan. Het bleek haar redding te zijn: na meerdere sessies kwam Dykstra er bovenop en lukte het haar om haar leven weer op te bouwen. Door haar verhaal te delen hoopt ze alles voorgoed te kunnen afsluiten.

Reactie ex-vriend

Chris Hardwick, de ex waar Dyckstra op lijkt te doelen, heeft inmiddels gereageerd op de blog. In een statement laat hij weten dat zijn ‘hart is gebroken’ na de ernstige beschuldigingen. Hij ontkent alles en beweert dat hij degene is die in 2014 een einde maakte aan de relatie na het overspel van Dykstra. ‘’Enkele weken nadat we uit elkaar waren smeekte ze of ze terug kon komen. Ze zei zelfs dat ze kinderen wou.’’

Dykstra is nog niet ingegaan op de reactie van Hardwick. Wel laat ze op Twitter weten dankbaar te zijn voor de ‘overweldigende’ steun en kondigt ze aan voorlopig een pauze te nemen van social media.

Een bericht gedeeld door Chloe Dykstra | Actress/Gamer (@skydart) op 18 Mei 2018 om 7:18 (PDT)

Bron: Medium. Beeld: Instagram