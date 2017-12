Is déze actrice binnenkort toch misschien weer te zien in GTST?

Niets is wat het lijkt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Mensen kunnen de serie verlaten met een ongeluk en maanden later ineens weer vrolijk terugkeren in Meerdijk. Wie weet gebeurt dat ook met dit personage in GTST.

Marjolein Keuning verliet vorig seizoen de soap. De actrice die de rol van Maxime Sanders speelde in GTST kwam om bij een brand in Boks. De actrice is nu te zien in het theater. Bij een presentatie van die voorstelling wordt haar gevraagd of ze er stiekem niet toch aan denkt om terug te keren in soap. Daar geeft de actrice geen duidelijk antwoord op, maar wel zegt ze: “Ik meen dat ze niet dood gezien is, maar ze kunnen altijd wat bedenken. Dus ik zeg nooit, nooit.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.