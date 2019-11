Actrice Britt Scholte over ontslag bij GTST: "Er is zoveel gebeurd"

Britt Scholte werd aan het begin van deze maand ontslagen bij de soap Goede Tijden Slechte Tijden. Haar rol als Kimberly Sanders was plotseling overbodig.

Nu reageert Britt op die heftige periode. “Als je dan op gesprek moet komen en te horen krijgt dat de serie niet met je verder wil, doet dat pijn”, aldus Britt. “Hoe je het ook wendt of keert, ze willen je niet meer. Ongeacht wat de reden is. Daar moest ik echt wel van bijkomen.”

“Ik heb het gevoel dat ik een leven lang bij GTST ben geweest. In de afgelopen drie jaar is er zoveel gebeurd”, vervolgt ze. “Ik was negentien jaar, had toen nog een ander vriendje, had liefdesverdriet en ontmoette mijn huidige vriend. Ik ben echt volwassen geworden in de afgelopen jaren. Ik vind het moeilijk om dan zo’n periode af te sluiten. Ik werd door het ontslag ook erg onzeker. Want ik had geen idee of ik wel nieuw werk zou vinden. Er zijn zoveel actrices en ze moeten maar net op zoek zijn naar jou.”

De makers van GTST hebben eerder al gereageerd op waarom ze Britt hebben moeten laten gaan. De voornaamste reden is dat kijkers sommige acteurs en actrices ‘te jong’ vinden. “Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren, zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen.”

